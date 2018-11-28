أربع نصائح للقضاء على تساقط الشعر أثناء السفر

مع بدء موسم العطلات نخطط للسفر والذهاب في رحلة مع العائلة أو الأصدقاء للاستمتاع بعض الوقت والتخلص من الضغوطات، وبالطبع تحرص كل امرأة على الاعتناء بجمال بشرتها لتظل متألقة طوال الرحلة، ولكن كثيرًا ما نجهل الاهتمام بشعرنا.

وما لا تعرفه الكثيرات هو أن المشكلة الأكثر شيوعًا أثناء السفر هي تساقط الشعر، وهنا نصائح عليكِ اتباعها تساعدك في السيطرة على تساقط شعرك أثناء السفر:

لا تغسلي شعرك

في حين أن

يُشعرك بالانتعاش والاسترخاء، إلا أنه قد يؤدي إلى تساقط الشعر بغزارة وذلك يرجع إلى التغيير في الماء، حيث غالبًا ما يؤدي التغير المفاجئ في الماء المستخدم لغسل الشعر إلى تساقطه بغزارة.

لذا يُنصح بعدم غسل شعرك أثناء السفر، وحاولي البقاء في مكان به مكيف هواء، لأن ذلك سيساعد في حماية شعرك من الجفاف والحفاظ على صحة خصلاتك.

تجنبي أدوات تصفيف الشعر

قد تصطحبين معكِ أدوات تصفيف الشعر مثل المكواه أو المجفف، ولكن يُنصح بتجنب ذلك لأن تغير المناخ سيؤدي إلى جفاف شعرك وتضرره، كما أن استخدام تلك الأدوات قد يجعل شعرك أكثر عرضة للتلف ولمزيد من الضرر.

لا تمشطي شعرك

يُفضل عدم تمشيط شعرك المبلل بعد الاستحمام، إذ تكون الجذور حينها ناعمة جدًا وسوف يؤدي التمشيط بقوة إلى تساقط الشعر بكل سهولة.

العناية بالشعر قبل السفر

قبل الذهاب في رحلة عليكِ منح شعرك المغذيات المناسبة لحمايته من التلف، ولا يوجد أفضل من المكونات الطبيعية للعناية بشعرك، لذا جربي استخدام قناع يعتمد على الحناء للسيطرة على تساقط شعرك ولجعل فروة رأسك وشعرك أكثر نظافة.