كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - "اعتزال الحضرى".. "شيحة" يكشف لـ"الدمرداش" الموقف النهائي للحارس الدولى

معتز عوض

كشف محمد شيحة، وكيل اللاعبين، حقيقة اعتزال النجم عصام الحضري، مؤكدًا أنه لم يعلن اعتزال الحضري نهائيًا، معقبًا: "والله ما قولت إنه هيعتزل، والله ماحصل خالص".

وأوضح "شيحة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أنه كان في مداخلة هاتفية على الراديو وكان يكشف تفاصيل تعاقد "الحضري" مع الإسماعيلي.

وأضاف أن عصام الحضري أبلغه رسميًا أنه لن يستمر مع الإسماعيلي بسبب الخلافات الحالية، وأنه يحاول تهدئة الموقف، متابعًا: "أنا قولت إذا أصر الإسماعيلي على موقفه عصام الحضري سيكون أقرب للاعتزال، وهذه توقعات وتنبؤات مني فقط ولكنه لم يخبرني بالاعتزال".