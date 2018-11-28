كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - أحمد موسى: مصر أصبحت آمنة بعد القضاء على العناصر الإخوانية

معتز عوض

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر أصبحت آمنة بعد القضاء على العناصر الإخوانية، موضحًا أن الدولة فرضت سيطرتها على كافة الأماكن.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن عناصر الإخوان كانت تقوم بحرق السيارات والاتوبيسات وتقوم بالتفجير فى الشوارع وتقوم بقتل المواطنين .

واشار إلى أن هؤلاء الخونة المجرمين كانوا يروعون المواطنين بالقوة فى الشوارع.

وانفعل موسى على الهواء « مفيش دكر منهم يقدر يعمل أى حاجة الآن لأن مصر أصبحت آمنة» .

وأكد أن جماعات الإخوان لا ترغب فى عودة الاستثمار لمصر، وكشف أن مصر لم تشهد ذلك إلا فى فترة الاخوان المجرمين.

وطالب موسى من المواطنين بالرجوع بالذاكرة للماضى والتفكير فيما كان يحدث فى الشوارع وما كان يتم أمام المخابز للحصول على الخبز وأمام محطات الأنابيب للحصول على اسطوانة بوتاجاز.

وقام "موسى" بعرض مجموعة من الصور والفيديوهات لما كان يتم فى فترة الإخوان من تدمير وتخريب المصالح العامة والخاصة.