كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - ناقد رياضي: "الأهلي" يعاني من أزمة إدارية باحتة
معتز عوض
علق الناقد الرياضي محمد يحيى، خسارة الأهلي المتكررة، موضحًا أن ما حدث مع الأهلي أخطاء فردية واردة، وأن خروجه من البطولات ليست نهاية العالم؛ لأنها كرة قدم في النهاية.
وأكد "يحيى"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن النادي الأهلي حاليًا يعاني من أزمة إدارية باحتة.
وتابع: "النادي الأهلي به لاعيبة حاليًا لا تستحق ارتداء تي شيرت النادي"، لافتًا إلى أنه يجب على الأهلي أن يفكر إلى الأمام حتى يخرج من أزمته.
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