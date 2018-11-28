كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - تشكيلة نابولي الرسمية لمباراة النجم الأحمر بدوري الأبطال
نابولي
أعلن مدرب نابولي عن تشكيلة الفريق التى ستواجه نظيره فريق النجم الأحمر , في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سان باولو ” معقل نابولي .
فريق ليفربول يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره فريق نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط , بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثاً برصيد 5 نقاط , ثم فريق النجم الأحمر رابعاً برصيد 4 نقاط .
فريق نابولي صاحب الأرض والجمهور يسعى في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة من أجل الإقتراب أكثر من الوصول للدور الثاني , في حين يتطلع فريق النجم الأحمر لتحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية ومرضية .
وجائت تشكيلة نابولي الرسمية كالأتي ::
أوسبينا
روي – كوليبالي – ألبيول – ماكسيموفيتش
ألان – فابيان – هامسيك
إنسيني – ميرتنز – كاليخون
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