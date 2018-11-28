كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - تشكيلة نابولي الرسمية لمباراة النجم الأحمر بدوري الأبطال

نابولي

أعلن مدرب نابولي عن تشكيلة الفريق التى ستواجه نظيره فريق النجم الأحمر , في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سان باولو ” معقل نابولي .

فريق ليفربول يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره فريق نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط , بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثاً برصيد 5 نقاط , ثم فريق النجم الأحمر رابعاً برصيد 4 نقاط .

فريق نابولي صاحب الأرض والجمهور يسعى في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة من أجل الإقتراب أكثر من الوصول للدور الثاني , في حين يتطلع فريق النجم الأحمر لتحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية ومرضية .

وجائت تشكيلة نابولي الرسمية كالأتي ::

أوسبينا

روي – كوليبالي – ألبيول – ماكسيموفيتش

ألان – فابيان – هامسيك

إنسيني – ميرتنز – كاليخون