كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - وزير المالية اللبنانى: نمر بمرحلة دقيقة وتجاوز الدين ميزانية 2018

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، الأربعاء، إن لبنان المثقل بالديون تجاوز ميزانيته لعام 2018، وإن الحكومة والبنك المركزي يعززان التنسيق حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في تمويل نفسها في ظل أزمة تشكيل الحكومة.

وقال خليل بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا: "كانت فرصة عرضت فيها مع فخامة الرئيس الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة. نحن نمر في مرحلة دقيقة نوعا ما، تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي وبين وزارة المال والمصرف المركزي".

وأضاف: "وهذا أمر نحاول متابعته بأسرع وقت ممكن حتى لا يؤثر على انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة اللبنانية".

وبعد أكثر من 6 أشهر على الانتخابات النيابية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى الآن، حيث تتصارع الفصائل السياسية المتنافسة على مقاعد مجلس الوزراء الجديد.

وكان سياسيون قد حذروا من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد ما لم يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

ويعاني لبنان من ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى جانب ركود اقتصادي.

ويعد تشكيل الحكومة الجديدة أمرا ضروريا قبل أي خطوات يمكن اتخاذها نحو الإصلاحات المالية التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام.