كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية لمواجهة ليفربول

باريس سان جيرمان

أعلن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عن تشكيلة الفريق التى ستواجه نظيره فريق ليفربول , وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال اوروبا , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” حديقة الأمراء ” .

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط , بفارق الأهداف عن نظيره فريق نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني , ويأتي باريس سان جيرمان ثالثاً بـ 5 نقاط , والنجم الأحمر الصربي رابعاً بـ 4 نقاط.

ليفربول بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الماضية أمام النجم الأحمر في بلغراد , يريد تدارك الموقف وتحقيق الفوز أو على الأقل التعادل , أما العملاق الفرنسي فيسعى لتحقيق الفوز على ملعبه ليكون مصيره بيده في آخر جولة.

وجائت تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية كالأتي ::

بوفون

بيرنات – كيميبمي – سيلفا – كيرير

دي ماريا – ماركينيوس – فيراتي

نيمار – كافاني – مبابي