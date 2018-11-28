كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية لمواجهة ليفربول
باريس سان جيرمان
أعلن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عن تشكيلة الفريق التى ستواجه نظيره فريق ليفربول , وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال اوروبا , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” حديقة الأمراء ” .
ويتواجد فريق ليفربول في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط , بفارق الأهداف عن نظيره فريق نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني , ويأتي باريس سان جيرمان ثالثاً بـ 5 نقاط , والنجم الأحمر الصربي رابعاً بـ 4 نقاط.
ليفربول بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الماضية أمام النجم الأحمر في بلغراد , يريد تدارك الموقف وتحقيق الفوز أو على الأقل التعادل , أما العملاق الفرنسي فيسعى لتحقيق الفوز على ملعبه ليكون مصيره بيده في آخر جولة.
وجائت تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية كالأتي ::
بوفون
بيرنات – كيميبمي – سيلفا – كيرير
دي ماريا – ماركينيوس – فيراتي
نيمار – كافاني – مبابي
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