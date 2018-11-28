كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - دوري الأبطال - التشكيل الرسمي لقمة توتنهام وإنتر ميلان

توتنهام وإنتر ميلان

أعلن مدرب نادي انتر ميلان عن تشكيلة الفريق الرسمية التى ستواجه نظيره فريق توتنهام , في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال لكرة القدم , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” ويمبلي ” .

و يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف المتصدر فريق برشلونة الاسباني بـ 10 نقاط , في حين يتواجد توتنهام في المركز الثالث بـ 4 نقاط , ويأتي آيندهوفن رابعاً برصيد نقطة واحدة.

إنتر ميلان يسعى للفوز في هذا اللقاء الصعب من أجل ضمان التأهل الى الدور المقبل من البطولة , وسيحاول توتنهام الفوز أمام أنصاره لكي يبقي على حظوظه في التأهل عندما يحل ضيفاً على برشلونة في كامب نو في الجولة الأخيرة .

وجائت تشكيلة انتر ميلان الرسمية كالأتي ::

هاندانوفيتش

أسمواه – دي فريج – سكرينيار – دامبروزيو

بروزوفيتش – فيسينو – ناينجولان

بيريسيتش – إيكاردي – بوليتانو

بينما جائت تشكيلة توتنهام الرسمية كالأتي ::

هوجو لوريس

دافيز – توبي ألدرفيريلد – فيرتونخن – أورييه

سيسوكو – وينكس – لاميلا

لوكاس – كين – ديلي ألي