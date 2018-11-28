كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:38 مساءً - تشكيلة بروسيا دورتموند الرسمية أمام كلوب بروج بالأبطال

بروسيا دورتموند

أعلن لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند عن تشكيلة الفريق الرسمية في مباراته على ملعب سيغنال إيدونا بارك مع نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال اوروبا.

قبل هذا اللقاء بين الفريقين يتواجد فريق بروسيا دورتموند في صدارة المجموعة الأولى برصيد تسعة نقاط، بفارق الأهداف عن فريق أتليتكو مدريد الاسباني صاحب المركز الثاني، ويأتي كلوب بروج ثالثاً بـ 4 نفاط، وموناكو رابعاً بنقطة واحدة.

دورتموند يسعى للفوز في هذا اللقاء لضمان الصدارة وتعزيز حظوظه أكثر في إنهاء دور المجموعات متصدراً، أمام فريق كلوب بروج يسعى للقتال من أجل حظوظه التي تبدو ضئيلة، ولكنه يسعى للفوز اليوم في إنتظار سقوط أتليتكو أمام موناكو.

تشكيلة بروسيا دورتموند الرسمية ::

بوركي

ديالو – زاغادو – أكانجي – بيستشيك

داوود – فيتسيل

غيريرو – رويس – بوليسيتش

الكاسير