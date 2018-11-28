ذبحته وطهته في الكبسة.. تفاصيل جديدة عن المغربية قاتلة حبيبها بالإمارات

رواية مختلفة قالها خالد بن جمهور الأحبابي، محامي الفتاة المغربية المتهمة بقتل حبيبها وتقطيعه وتقديمة كوجبة للعمال "كبسة"، بالإمارات، بسبب إطلاعه لها على رغبته في الزواج من أخرى وفق الشرطة الإماراتية، كاشفا عن تفاصيل جديدة في الحادثة.

وقال المحامي في تصريحات لـ"خليجي تايمز" إن المتهمة البالغة من العمر 37 عاما كانت على علاقة بالفعل بالضحية البالغ من العمر 29 عاما، وهما عاشقان منذ 7 سنوات، موضحا أنهما عاشا مع بعضهما في حي عود التوبة بمدينة العين الإماراتية، وأن المتهمة قتلت حبيبها بعد مشاجرة عنيفة بينهما.

وروى بن جمهور تفاصيل ما حدث، وقال إنهما كانا في سهرة مع الأصدقاء حتى الثالثة فجرا، وفي اليوم التالي تناولا وجبة الغداء، وكانت المتهمة تجمع أشيائها للانتقال للعيش بشقة مختلفة، وطلبت من صديقها مساعدتها لكنه رفض، وطلب منها الخروج.

احتدم النقاش بين الحبيبين ما أدى إلى تبادل الضرب، وصفعها وشدها من شعرها في اتجاه الأرض، ولاحظت وجود السكين على الطاولة فالتقطتها وطعنته في صدره، فارتبكت بعد رؤية الدم، وبعد التأكد من أنه فارق الحياة، قررت إخفاء الجريمة بتقطيعه إلى 3 أجزاء وطهته لتفادي العفونة وصدور رائحة كريهة.

لكن المحامي نفى أن تكون المتهمة قد أطعمته للعمال الباكستان على هيئة مكبوس، كما نفى فرضية الغيرة كدافع للجريمة، لأن المتهمة متزوجة ولديها أبناء يعيشون مع والدهم في المغرب.

وكانت الشرطة الإماراتية قد وجهت اتهام لفتاة بقتل شاب، بسبب رغبته في الزواج من أخرى، خاصة وأنه يعيش معها منذ 7 سنوات، وبعد قتله، قطعته وطبخته، وأطعمته للعمال على هيئة "مكبوس"، ووجدت الشرطة بقايا أسنان الضحية في "خلاط" المتهمة، كما وجدت لحم بشري في صحن العمال عقب الجريمة.

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