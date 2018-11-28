شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه لها رسالة بعد طلاقها

وجه الفنان وائل عبدالعزيز، رسالة دعم لشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، في أول تعليق له بعد إعلان طلاقها من والد أبنائها رجل الأعمال محمد حلاوة. وقال وائل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "يا روحي انجحي وكسري الدنيا.. إحنا نكسر آه لكن مننكسرش". وكانت ياسمين ارتبطت بحلاوة عام 2001، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية. ​

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