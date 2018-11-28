كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:53 مساءً - سيد عبد الحفيظ على طريقة الإخوان - الأهلى راجع

أكد سيد عبد الحفيظ مدير المرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، أن فريقه سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم على الرغم من تراجع النتائج في الوقت الحالي.

ورغم ما تثيره الجملة من سخرية خاصة مع مسلسل السقوط الأخير للنادى العريق ، الا ان الجملة بدت مماثلة لما ظل أنصار الإخوان يرددونه طوال سنوات من جملة " مرسى راجع " ، وهو الامر الذى لم ولن يحدث ، لكننا نتمنى ألا يكون حظ عبد الحفيظ مثل حظ الإخوان وان يستعيد النادى الأهلى قوته ويستعيد ذاكرة الانتصارات فى اقرب وقت .

وقال عبد الحفيظ، «الأهلي سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم، فهو الأقرب بكل المقاييس عن كل منافسيه، الفريق يفتقد أغلب عناصره في الوقت الحالي، وعندما تعود قوته الضاربة سيكون للفريق شكل أخر ويستطيع وقتها استعادة مكانه المفضل في صدارة البطولة».