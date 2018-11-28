كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:53 مساءً - بيكيا تسعرض قصة نجاحها داخل جامعة القاهرة .. بدل مخلفاتك بسلع أساسية

عرض رائد الأعمال؛ علاء عفيفي مؤسس شركة بيكيا قصة نجاحه خلال فعاليات مبادرة FEPS Go Green التي تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أمس الثلاثاء.

وتم تنظيم المبادرة تحت رعاية حاضنة الأعمال FEPS Business Incubator والذي يهدف إلى تمكين جيل الشركات الناشئة من أجل دعم النمو الاقتصادي المصري، وتقديم خدمات ريادية ومتنوعة ومبتكرة للشباب المصري.

وصرح علاء عفيفي؛ مؤسس شركة "بيكيا" بأن فكرة الشركة تدور حول توفير الاموال عن طريق المخلفات، حيث يتم مبادلة جميع المخلفات بسلع أساسية يحتاجها المنزل وبذلك يتم توفير جزء من المصاريف اليومية.

وأضاف عفيفي أن الشركة ستلعب دورًا كبير في إنقاذ البيئة وإعادة استخدام المواد اللي ممكن يُعاد تدويرها بدل من التخلّص منها بشكل يضر البيئة.

وتتنوع السلع التي تتعامل عليها "بيكيا" بين زجاجات المياه وزيت الطعام, والالومنيوم القديم و الكتب المدرسية والجامعية وورق الجرائد.

جدير بالذكر أن FEPS Business Incubator هي حاضنة الأعمال الأولى في جامعة القاهرة داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي تهدف إلى دفع الشركات الناشئة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي من خلال تشجيع التوظيف في المشروعات الناشئة، ورفع مستوى الوعي حول ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال المصريين القادرين على توظيف المعرفة العلمية من أجل تأسيس شركاتهم الجديدة.

وتعمل الحاضنة على إنتاج الأبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها مباشرة وتنفيذها من قبل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام المعرفة والخبرة العلمية الأكاديميين من خلال دورهم كموجهين وأعضاء في المجلس الاستشاري للحاضنة.

