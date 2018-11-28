كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:53 مساءً - تهديد ارهابى يتسبب فى اغلاق قطار و12 مركزا تجاريا بموسكو

أفادت وسائل إعلام محلية بقيام الشرطة الروسية بإخلاء محطة قطارات و12 مركزاً تجارياً في موسكو بسبب تهديد بوجود قنابل.

وكانت السلطات الأمنية في العاصمة موسكو قد تلقت أكثر من 20 بلاغا من مجهولين يحذر من وجود عبوات ناسفة ومتفجرات في أكثر من 10 مراكز تجارية وعدة محطات قطارات، وقامت قوات الأمن على الفور بإجلاء المراكز التجارية ومحطات القطارات وجاري تفتيشها بحثا عن أي متفجرات معدة لتفجير المكان.

وبدأت هذه البلاغات المجهولة المصدر منذ صباح الأمس عندما تلقت السلطات الأمنية بلاغا من مجهول لوجود عبوات ناسفة في مدرسة رقم 158 شمال موسكو وتم إجلاء نحو 300 شخص من المدرسة وتفتيشها وتبين خلوها من أي عبوات ناسفة.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو تعرضت لهذه البلاغات الهاتفية التي تأتي من مجهولين خريف عام 2017 حيث قامت بإجلاء آلاف المراكز التجارية والمدارس ومحطات القطارات وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم آنذاك عن هذه الأماكن نحو 350 ألف مواطن.

ووصفت السلطات الأمنية هذه البلاغات بأنها نوع من الإرهاب الهاتفي. وباعتبار أنها تنهك قوات الأمن في عمليات إجلاء وتأمين أماكن موزعة في العاصمة دون وجود أي تهديد حقيقي عليها.