كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:53 مساءً - تعليم المواطنة بالفن والموسيقى مبادرة إبداعية بقطاع غزة.. بالفيديو

قال حسم شحادة، مدير المركز الثقافي بجمعية الثقافة والفكر الحر، إن الحق فى الخبز والكرامة يوازى الحق فى الفن والإبداع.

وأكد شحادة فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الفن لعب دور أساسى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضح شحادة أن الشباب يستخدمون الموسيقى والقصة فى الدفاع عن حقوقهم فى الحياة والإبداع.

وقال شحادة، إن الشباب اختاروا قضية المواطنة للتعبير عنها، مؤكدًا أن الشباب لديهم الوعى الكامل للتعبير عن حقوقهم عن طريق الفن.

وأكد شحادة أن هناك تعاون مع عدد من الخبراء فى مجال الموسيقى والفن والمخرجين وصانعي الأفلام .