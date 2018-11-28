كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:53 مساءً - محلل: المبعوث الأممي يحضر دورته الأخيرة بمفاوضات استانه

قال حنا صالح، الكاتب والمحلل السياسي، إن هذه هي الجولة الأخيرة التي سيحضرها ميستورًا نظرًا لإنتهاء مهمته أخر الشهر الجاري، جاء ذلك تعقيبًا على انطلاق الجولة 11 من مفاوضات استانه بشأن سوريا غدا وتستمر لمدة يومين، وبحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا فان هذه الجولة ستبحث تسريع التوصل إلى نتيجة ملموسة على مسار تشكيل اللجنة الدستورية فضلا عن ملف إدلب.

وأضاف صالح خلال مداخلته مع الإعلامية جمانة هاشم، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أن المسألة الأساسية أمام لجنة اجتماع استانه هو تشكيل اللجنة الدستورية التي رفضتها دمشق، لافتًا إلى أن العاصمة السورية بحث تعديلات بسيطة على الدستور الموجود والذي يعود لعام 2012.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه كان هناك اتفقا بين الرئيسين الروسي والتركي على التطورات في إدلب، لافتًا إلى أن تركيا لم تتمكن من سحب المتطرفين من المنطقة المنزوعة السلاح، موضحًا أن سوريا تشهد مفاوضات حول مناطق النفوذ، حيث أن كل ما يتم طرحة من قبل القوى التي تسيطر على سوريا جاء لمناقشة النتائج، فلا أحد يبحث مسببات تفجر الصراع السوري.