كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:53 مساءً - كينو وقفشة يقودان هجوم بيراميدز لمباراة النجوم

بيراميدز

أعلن حسام حسن المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة النجوم اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويلتقي الفريقان على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالمسابقة المحلية. ويخوض بيراميدز المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، أما النجوم فيحل في المرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة. تشكيل بيراميدز لمباراة النجوم حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، رجب بكار، علي جبر ومحمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، محمد مجدي قفشة ومحمد فاروق. خط الهجوم: كينو وناصر منسي.

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