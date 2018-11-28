كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:53 مساءً - التجاري الدولي يشارك في فعاليات المائدة المستديرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

يعد البنك التجاري الدولي أحد الأعضاء الأساسيين في قائمة تضم 28 من أبرز البنوك العالمية الذين يشاركون في إعداد مجموعة من المبادئ المصرفية التي تساعد البنوك على دمج ممارسات الاستدامة بجميع عملياتها التشغيلية لتحقيق المردود الاجتماعي الايجابي

شارك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)- أكبر بنك قطاع خاص في مصر –في فعاليات المائدة المستديرة العالمية للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حيث تم إطلاق المبادئ المصرفية التي قام باعدادها البنك التجاري الدولي ضمن قائمة تضم 28 من أبرز البنوك الرائدة عالميًا. وقد شهدت فعاليات المائدة المستديرة، التي عقدت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، قيام 12 رئيسًا تنفيذيًا، ومن بينهم محمد سلطان -الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي- بإطلاق تلك المبادئ التي تحدد المعايير العالمية للخدمات المصرفية ذات المردود الإيجابي وتستهدف خلق قيمة لكل من المساهمين والمجتمع على حد سواء.

وتعد هذه المبادئ المصرفية بمثابة خارطة طريق للقطاع المصرفي للقيام بدور حيوي لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تسيطر على الساحة العالمية خلال الفترة الراهنة، علمًا بأنه تم تطوير تلك المبادئ على مدار سنوات بعد العديد من المشاورات بين أبرز البنوك العالمية.

وفي هذا السياق أعرب محمد سلطان -الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي – مصر- عن اعتزازه بمشاركة البنك التجاري الدولي ضمن نخبة من أبرز البنوك العالمية في إعداد المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابي والتي من شأنها مساندة المؤسسات المصرفية حول العالم في دمج ممارسات الاستدامة بنموذج أعمالها وترسيخ الثقافة التي تقوم على أن نجاح أي مؤسسة لا يقاس بقدرتها على تنمية الأرباح فحسب ولكن أيضًا بتحقيق مردود إيجابي حقيقي على المجتمعات والبيئة المحيطة بعملياتها.

وأضاف سلطان "يعكف البنك على إرساء الابتكار وإحداث تحول جذري في القطاع المصرفي وذلك من منطلق مكانة البنك الرائدة كأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر"، مؤكدًا أن مشاركة البنك في هذه المبادرة يعد بمثابة فرصة لنا لتحدي أنفسنا وكذلك المؤسسات المصرفية الأخرى للالتزام والتركيز بصورة أكبر على أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة بجميع عملياتنا التشغيلية اليومية.

وتضم أهداف المبادئ المصرفية، إلى جانب توجيه البنوك إلى كيفية دمج ممارسات الاستدامة بأعمالهم، توفير إطارًا خاصًا للمستثمرين وصناع القرار والعملاء ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف ذات العلاقة يتمكنوا من خلاله من تقييم المؤسسات المالية التي ينتمون لها ومدي التزامهم نحو المجتمع والبيئة المحيطة بعملياتهم.

وعلى صعيد آخر، أكد سلطان أن البنك التجاري الدولي – مصر عكف على مدار السنوات الماضية على توفير رأس مال مستدام يساهم في تنمية أنشطة وعمليات العملاء، والنهوض بالمجتمعات المحيطة، وكذلك تحفيزهم على تطبيق تغييرًا جذريًا يتعلق بالممارسات ذات المردود الإيجابي على البيئة.

جدير بالذكر أن المسودة الأولى للمبادئ المصرفية للمبادرة المالية للعمليات المصرفية قد تم إطلاقها خلال احتفالية بحضور ساتيا تريباثي، الأمين العام المساعد لشؤون البيئة في الأمم المتحدة، وأوجستين دو رومانيت، رئيس مجلس إدارة باريس يوروبلاس، بالإضافة إلى ممثلي أبرز المؤسسات المشاركة في إعداد تلك المبادئ، بالإضافة إلى نخبة من أبرز رؤساء المؤسسات المالية العالمية. وسوف تقوم البنك في الفترة التي تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة – والمقرر عقده في نيويورك في سبتمبر 2019- بالعمل مع المؤسسات ذات الصلة على إعلان توقيع أو تأييد مؤسسات أخرى للانضمام للمبادرة.

نبذة عن البنك التجاري الدولي - مصر

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها تعظيم القيمة لكافة الأطراف ذات العلاقة عبر طرح أفضل الحلول المالية والمنتجات المصرفية الابتكارية، مع التركيز على تقديم أفضل مستويات في خدمة العملاء للأفراد والمؤسسات التي تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها وذلك من خلال شبكة فروع تزيد عن 190 فرعًا في أنحاء الجمهورية.

وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2018 من جلوبال فاينانس للعام الثاني على التوالي حيث حصل البنك على نفس فئة الجائزة لعام 2017 من مؤسسة يورومني Euromoney. واستطاع البنك التجاري الدولي أيضًا في عام 2018 أن يصبح أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتم إدراجها من جانب كلية لندن للأعمال ضمن الدراسات التي تقدمها الكلية والمتعلقة بنماذج الأعمال الناجحة.

لمزيد من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك التجاري الدولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني cibeg.com.

