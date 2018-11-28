بالصور| "دينا" تحلم بورشة لتعليم الكورشية: "أحلى حاجة طلعت بيها من التعليم"

"الكورشيه" فن كلما رأيناه تنفسنا منه رائحة أجدادنا وأمهاتنا مع أول شعاع شمس في اليوم ونظارتها القديمة وبجوارها فنجان القهوة الدافئ، فذلك الجيل الذي قلما وجد وقت فراغ لديه بحث عن كل ما هو مفيد ومهم للأسرة.

"سترة للشتاء، بلوفر بألوان زاهية لمولود، أو كوفية لزوج تحميه من برد الشتاء القارس وهو عائد من عمله".. لم تجد "دينا" وهي خريجة ليسانس أداب وزوجة لرجل مغترب وأم لابنه واحدة أفضل من هوايتها المفضلة التي تعلمتها من مدرستها الإعدادية قائلة: "أحلى حاجة طلعت بيها من التعليم" لتضيع بها وقت فراغها بشئ تحبه وتسعد به بحسب وصفها.

قالت لـ"هن": "أحببت الألوان الزاهية والخيوط المتشابكة المتناسقة.. جربت في أشياء كنت في احتياج لها.. أصبح الطلبات لدي بالحجز".

وعن أول طلب منها أضافت في حوارها لـ"هن": "غالبا مع بداية الشتاء بتزيد الطلبات على الشالات والكوفيات خصوصا من الشباب الجامعي، وبعمله على حسب الطلب سواء حجمه أو شكله أو لونه"، متابعة: "الطلبات أخدت شكل مختلف لما بدأت أعمل أشكال ديزني وعرايش وأسميهم كمان، الزباين بدأوا يكترو ويبقى ليا نوع جديد وأطفال كمان.. وكمان جايلي أوردرات كتير على عرايس الكريسماس بأشكالها وأحجامها".

وعن أستغلالها لموهبتها كمهنة تابعت: "مش عيب أبدا إني استغل موهبة زي دي في إني أبيع وأكسب، العيب إني أضيع وقتي في حاجة مش مفيدة".

وعن انتشارالموهبة كمهنة قالت: "الشغل اليدوي فن أكتر من أنه مهنة ونفسي أفتح ورشة لتعليم الكورشية للبنات والسيدات اللي حابين الشغل اليدوي، خصوصا إن الأيادي المصرية في النوع ده من المهن مبدع وملوش زي".

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