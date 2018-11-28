جان يامان إلى مزيد من النُجومية في تُركيا.. وصُورة والدته تصدم مُتابعيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحول الفنان التركي الشاب جان يامان بطل مسلسل "الطائر المبكر" إلى أحد أبرز نجوم الفن في تركيا والسوشال ميديا وذلك بسبب وسامته وجسده الرياضي، إذ تعتبره بعض الفتيات فارس أحلامهن.

وأصبح لافتا ازدياد عدد متابعيه من الفتيات على كافة حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة أخباره ومشاهدة صوره، وانتشرت عبر السوشال ميديا مجموعة صور تجمع يامان بوالده ووالدته وأثارت هذه الصور ضجة كبيرة، حيث تفاجأ الجمهور بوسامة والده وشباب والدته.

وشكلت صور والدته بشكل خاص صدمة كبيرة بين متابعي يامان إذ بدت كأنها شقيقته، فيما أكد عدد من النشطاء أنه لولا تعليق يامان على الصور وتأكيده بأنها والدته لكان من المستحيل تصديق هذا الشيء، فيما اعتبر عدد كبير أن يامان ورث جمال جسد والده وجمال وجه والدته.

وعلى صعيد مختلف، تناقلت بعض المواقع الإخبارية التركية أنباء عن استعداد يامان للانضمام إلى العسكرية التركية وهو الأمر الذي قد يؤثر على مشواره الفني بسبب غيابه عن الساحة الفنية خلال فترة الخدمة.

والجدير بالذكر أن العديد من الشائعات كانت انتشرت مؤخرًا حول علاقة حب تجمع يامان مع زميلته في مسلسل الطائر المبكر الفنانة التركية ديميت أوزديمير إلا أنه قام بنفيها مؤخرًا، مؤكدًا أنهما مجرد أصدقاء.