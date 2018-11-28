أمل حمادة إلى مثواها الأخير.. شاهدي لحظة تشييع جُثمانها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيع أقارب وأصدقاء ومحبو اللبنانية الراحلة أمل حمادة جثمانها لمثواه الأخير اليوم الأربعاء في حي النبطية بلبنان. وتوفيت أمل حمادة أمس الثلاثاء بسبب سكتة دماغية مفاجئة في منزلها عن عمر ناهز الـ41 عامًا. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للحظة حمل النعش وسط حضور مكثف لدوريات الشرطة. وأقام المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان الذي خرج من منزل ذوي الفقيدة في حي "الراهبات" بمدينة "النبطية". يذكر أن الراحلة أمل حمادة من مواليد 1976، ولاقت نفس مصير أشقائها الثلاثة، "أخان وأخت"، الذين ماتوا جميعهم إثر تعرضهن لجلطات مفاجئة.

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