عطور نسائية جذابة لشتاء 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - لكل فصل من فصائل السنة عطر مميز. وتختار كل سيدة العطر الذي يناسبها، وطبعاً يختلف بين موسم وآخر. هذه قائمة بأحدث إصدارات العطور الفرنسيّة الخاصّة بشتاء 2019، تمتاز بنفحاتها الفاخرة لتلفّ بشرتكِ بوشاح مخمليّ من الأريج يرافقكِ طوال ساعات النهار واللّيل.



• نينا ريتشي Nina Ricci

لمحبّات العطور المرهفة والجذّابة ، اخترنا لكِ عبق "بيلا" Bella من "نينا ريتشي" الجديد، نفحات تختبىء في تفّاحة باللّون الأخضر، تعلوها نقاط الماندرين الخضراء مع الراوند Rhubarb، تتوسّطها خلاصات الروز والفراولة المنعشة. أمّا قاعدته فتستقرّ فيها الفانيليا والمسك الأبيض ما يجعله عبقاً رومانسيّاً يفيض أنوثة وجاذبيّة.





•جيفنشي Givenchy

عطر "لينتيردي أو دي بارفان" L'Interdit Eau de Parfum من "جيفنشي" Givenchy، عطر لأوقاتكِ الرومانسيّة، يعزّز من شعور المرأة بأنوثتها وثقتها، تعلوه خلاصات نقيّة من ورود الياسمين البيضاء وتتخلّله نقاط غامضة من نجيل الهند Vetiver والباتشولي ما يمنحه لقب العطر الجذّاب.

•سان لوران Yves Saint Laurent

لعاشقات العطور الشرقيّة التي تفوح بالعنبر، أريج "ماغنيفيسنت غولد" Magnificent Gold الجديد من دار "إيف سان لوران" Yves Saint Laurent الفاخرة والمستوحى من المغرب، يحمل في عبقه الكثير من العود النقيّ المنمّق بالفانيليا والصندل.



•باكو رابان Paco Rabanne

"بيور أكس أس" Pure XS من "باكو رابان" Paco Rabanne أحدث إصدارات هذه الدار الفرنسيّة العريقة، يصنّف ضمن العطور الشرقيّة الغنيّة بالورود، تعلوه نقاط براعم اللّيمون والخوخ، تتوسّطه نغمات الإيلانغ إيلانغ والمسك، أمّا قاعدته فتستقرّ فيها خلاصات من جوزالهند، الفانيليا والخشب.



•غيرلان Guerlain

عطر "لانستون ماجيك" L’instant Magic من أحدث إصدارات دار غيرلان Guerlain. عبق ورديّ غنيّ بورود الميموزا، الفرولة والبنفسج، تتخلّله نغمات من أريج اللّوز والفانيليا لعبير يأسر الحواسّ.



•ثيري موغلر Thierry Mugler

عطر "أورا" Aura الجديد في عبوة شبيهة بالجوهرة، غنيّ بخلاصة الراوند Rhubarb، الفانيليا والبرتقال.



•شانيل Chanel

عطر "لي زو دي شانيل فنيس" Les Eaux De Chanel - Venice مستوحى من حقبة كوكو شانيل Coco Chanel في فنيسيا، حين أغرمت بالفنون البيزنطيّة والباروكية، ابتكره مصمّم العطور Olivier Polge. هو عبق شرقيّ من الباودر منمّق بالبرتقال، والنيرولي والسوسن، تتخلّل قاعدته نغمات أكثر دفئاً من الصندل، العنبر والفانيليا.





•كريستيان ديور Christian Dior

عطر "جوي"Joy من "ديور" Dior المنمّق بخلاصات حمضيّة يشعركِ بكثير من الانتعاش ليتحدّى برودة الجوّ. تنمّقه نفحات الياسمين، البرغموت والماندرين المنعشة.



•لانكوم Lancôme

عبق منعش وساحر غنيّ جدّاً ببراعم البرتقال، السوسن، المنادرين، النيرولي والباتشولي لجاذبيّة لا تقاوم.

•سيسلي باريس Sisley Paris

عطر "أو دي سوار" Eau du Soir المحدود الإصدار "تايغر وولك" Tiger Walk من "سيسلي" Sisley يمنح بشرتكِ عبقاً ومرهفاً مستوحى من بساط مخمليّ بنقش الفهود البريّة ليكون خياركِ المثاليّ لسهرات الشتاء. يصنّف من ضمن العطور الشيبريه Chypre المتبّلة والمنمّقة بالورود. تعلوه نقاط الحمضيّات والفواكه المنعشة وتستقرّ في قاعدته خلاصات الباتشولي الدافئة.

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