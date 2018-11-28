طريقة وضع الكونتور..ستضعينه كالمحترفين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - يعتبر الكونتور مهماً في عالم المكياج، وتعتمده النساء لإبراز جمالهن. يقوم مبدأ الكونتور على تصحيح قسمات الوجه بالتخفيف من طوله وعرضه وذلك عن طريق استخدام مستحضرات كريمية أو على شكل بودرة. اللون الداكن لاخفاء الشوائب والظل الفاتح لابراز القسمات الجميلة.



حددي شكل وجهك واتبعي الخطوات لتطبيق كونتور مثالي:



الوجه المستطيل: عليك بالتخفيف من عرض الجبين والفكين وطول الوجه. استخدمي اللون الداكن على جوانب الوجه وعند حدود منابت الشعر وتحت الخد من الأذن وحتى منتصف الوجه. استخدمي اللون الفاتح في وسط الذقن وتحت العينين وبين الحاجبين.



شكل الماسة: يكون الجبين أصغر من الخدين والذقن بارز. عليك استخدام اللون الداكن تحت الخدين من الأذن وصولا لمنتصف الوجه والقليل على الذقن للتقليص من طوله. ضعي اللون الفاتح تحت العينين على شكل مثلت وفي منتصف الجبين وفي وسط الذقن.



البيضاوي الطويل: للتخفيف من طول الوجه عليك استخدام اللون الداكن على اعلى الجبين عد حود الشعر وعلى الذقن للتخفيف من حدته ومن منتصف الوجه حتى الأذن. ضعي اللون الفاتح تحت العينين على شكل مثلث. واللون الزهري في منتصف الخدين.



الوجه البيضاوي: للتخفيف من طول الوجه استخدمي اللون الداكن على جوانب الوجه وصولا حتى الذقن وتحت الخد من الأذن وصولا الى منتصف الوجه. ضعي اللون الفاتح تحت العينين وحول الفم وفي وسط الجبين بين العينين. ضعي اللون الزهري في منتصف الخدين باتجاه الأعلى.







الوجه المستدير: للفتيات ذوات الوجوه المستديرة لابد من إبراز منطقة الخدين وذلك بتطبيق الظل الغامق تحت عظم الخد وعلى طول عظم الفك وحتى زاوية الفم، مع المزج للأعلى والأسفل بالفرشاة الناعمة.



الوجه على شكل قلب: ضعي الظل الغامق على خط الشعر وعلى جانبي الجبين نزولاً إلى أسفل الأذنين. وبذلك تقللي من عرض جبينك.

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