مكياج ميغان ماركل...ترابي وناعم يليق بمحبات الإطلالة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - تعتمد دوقة ساسكس و زوجة الامير هاري ميغان ماركل مكياجاً ناعماً في معظم اطلالاتها، حيث انها تبهرنا في كل مناسبة بمكياجها عيونها الناعم والخفيف الذي يبرز جمالها الطبيعي من ان دون ان تخنق بشرتها بمستحضرات التجميل. لمحبات هذا النوع من المكياج اليكن مكياج عيون ترابي خفيف على طريقة ميغان ماركل:

مكياج عيون ترابي ناعم:

- على الجفن العلوي للعين طبقي ظلال باللون الباج فوق العين وعلى خط الرمش السفلي للعين.

-في الزاوية الخارجية للعين طبقي ظلالا باللون البني.

- في الزاوية الداخلية للعين ضعي ظلالا باللون البرونزي وقومي بدمج اللونين بطريقة طبيعي.

- ضعي تحت الحاجب ظلال باللون الابيض اللؤلؤي الناعم لاضاءة العين وتحديد الحاجبين.

- مرري خط رفيع جدا من بالايلاينر السائل وحددي دمعة العين لتوسيعها.

- كثفي الرموش بالماسكارا السوداء وملئي فراغات الحواجب بالظلال البني الفاتح.

شاهدي بالفيديو طريقة تطبيق مكياج عيون ترابي ناعم على طريقة ميغان ماركل.

مكياج بشرة ميغان ماركل:



اختاري كريم الأساس ذا تركيبة مائيّة خفيفة، مرطّبة وموحّدة للون السحنة ليمنحها تغطية صحيّة وملفتة، هذا النوع من الـ Foundation يذوب بسرعة على البشرة ويسهل توزيعه على كامل مناطق الوجه دون الحاجة للّجوء إلى الكثير من المساحيق. استعيني بإسفنجة "البيوتيه بليندر" Beauty Blender كي تضمني وصول كريم التغطية إلى كامل زوايا الوجه باحتراف. وبعد الانتهاء من توزيع الكريم لا بدّ من منحه بضع دقائق ليستقرّ على البشرة ويجفّ قبل المباشرة في بقيّة خطوات الماكياج. ولذوات البشرة المختلطة والدهنيّة، لا بأس بنثر القليل من البودرة الحرّة الشفّافة على كامل السحنة لتثبيت الأساس المرطّب.

كريمات الأساس القشديّة أو ما يعرف بالـCushion Foundation



تركيبتها بين السائل والباودر تمنح البشرة تغطية خفيفة وملمساً مخمليّاً، مرفق بها إسفنجة لسهولة توزيع الكريم. تناسب جميع أنواع البشرة بما فيها الدهنيّة، ويتمّ اختيارها وفقاً لاحتياجات البشرة اليوميّة، فمنها ما يعمل على شدّ البشرة ومنها على ترطيبها بعمق أو على تظليل الخطوط الرقيقة الواضحة على السطح. هذا النوع من كريم الأساس يحتاج إلى المزج الجيّد تجنّباً لظهور أيّ فرق في اللّون على البشرة خصوصاً عند أسفل الرقبة، الأذنين وخطّ الشعر.



لا بدّ من الحرص على اختيار كريم الأساس بلون موافق للون بشرتكِ الطبيعيّ لتحصلي على تغطية مثاليّة ونضارة نديّة ملفتة.

امنحي البشرة لوناً ورديّاً خافتاً ومناسباً، وذلك من خلال توزيع القليل من الأساس الكريميّ الورديّ على الوجنتين وخطّ الشعر والجبين فقط، وبسطها بواسطة أطراف الأصابع أو بفرشاة خاصّة بكريم الأساس.



جرّبي الألوان المشرقة التي تحتوي على مكوّنات مرطّبة ومعزّزة لنضارة وبريق البشرة كي تمنحها لونا صحيّاً ومتوهّجاً.



تجنّبي خنق البشرة بالطبقات السميكة وامنحيها تغطية شفّافة باختياركِ أنواعاً من كريمات الترطيب الموحّدة للبشرة والخافية للعيوب. ولتكتمل طلّة البشرة النديّة والتغطية الخفيفة، لا بدّ من توريد الوجنتين بصيغ كريميّة أيضاً وخفيفة والاكتفاء بألوان شفاه Nude والتي ترتكز بالدرجة الأولى على ترطيب الشفاه ومنحها لونا ممتلئاً وشاحباً في الوقت عينه، ولكنّه صحّي. يمكن المزج بين التركيبات إذا كنتِ محترفة للحصول على تغطية مميّزة وملفتة.

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