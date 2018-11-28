ألوان مناكير دافئة اختاريها هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - الألوان الدافئة بدأت بالانتعاش مجددًا مع بداية الموسم، منها درجات المناكير المختلفة، التي تكمل اطلالتكِ، بـ أظافر مثالية تضجّ بالحيوية والنعومة، مع لمسة مختلفة تناسب الأجواء الباردة، وتضيف الكثير لمظهركِ، وإليكِ أجمل ألوان مناكير دافئة ستعشقينها هذا الشتاء، من أشهر الماركات العالمية.



Oribe Lacquer High Shine Nail Polish in The Nude بـ اللون النيود

هذا اللون هو المفضل لدى الملكات والأميرات، اعتمديه لاطلالة فخمة، ولكنها لا تخلو من البساطة، للمرأة التي تميل للطرق الصعبة، وتحقيق الأهداف.



NARS Nail Polish بالنيود الأرجواني

سيكون أكثر رفيقكِ في أجواء السهرات، مع الفساتين الميتالك اللامعة، سواء كان بالدرجة نفسها أو بأخرى مختلفة، مع أجواء رومانسية يزينها اللون على أظافرِك.



Sally Hansen Color Therapy Nail Polish الفوشي الداكن

بلمسة داكنة، سوف تلقى الألوان اللامعة المبهجة المستوحاة من عالم باربي، الطريق إلى السطوع هذا العام، ولن تتقيّدي مع هذا اللون بوقت معين، فهو مناسب لأوقات الليل والنهار.



Marc Jacobs Enamored Hi-Shine Nail Polish in Blacquer بـ اللون الأسود7

مازال مفضلًا لدى الكثير من السيدات، بخاصة النجمات صاحبات الشخصية القوية، والتي لا تعرف القيود، فإن كنتِ من هؤلاء، فمازال هذا اللون متربعًا على عرش الموضة بانتظارِك.



Deborah Lippmann Nail Polish بـ الأخضر اللامع العشبي

هذا اللون الآتي من زمن التسعينيات، سيكون رفيقكِ بشكل كبير، بخاصة باطلالاتكِ البوهيمية التي بها الكثير من الألوان.

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