للمرأة الثلاثينية.. هذا الماسك يقاوم علامات الشيخوخة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - مع التقدم في السن، تبدأ البشرة بفقدان الكثير من نضارتها وحيويتها، وقد لا يتحقق هذا الأمر مع بداية دخول الثلاثين، ولكن ذلك لا يعني اعتماد ماسكات تقاوم هذه العلامات، كنوع من الوقاية لتحمي بشرتكِ بعد ذلك، عند الدخول لمراحل عمرية أكبر، ولكي تتمتعي بـ بشرة شبابية دائمًا، إليكِ ماسكات طبيعية بتطبيق سهل تقاوم علامات الشيخوخة.



ماسك زيت والغليسرين



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



- ملعقة صغيرة غليسرين



- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي العسل مع زيت الزيتون والغليسرين، وقلبيها جيدًا.



ابدئي بتوزيع الخليط على بشرتكِ بشكل متساوٍ.



اتركي الخليط يدوم لمدة 10 دقائق.



كرري الماسك مرتين إلى 3 أسبوعيًّا، ويفضل قبل النوم، إذ يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تزيل خطوط الوجه، بالإضافة إلى فيتامين A, E والعسل كذلك يحتوي على بروتينات وفيتامينات تغذي بشرتكِ باستمرار، أم الغليسرين فيحمي بشرتكِ من التشقق والجفاف، الذي يجعلها تبدو شاحبة وأكبر عمرًا.



الألوفيرا مع الجزر



- ملعقة صغيرة من هلام الألوفيرا



- ملعقة صغيرة جزر مهروس جيدًا



- ملعقة صغيرة عسل



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وتأكدي من تقليبها جيدًا.



ابدئي في توزيع الخليط على بشرتِك، واتركيه لمدة 20- 30 دقيقة.



اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.



كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ يساعدكِ الجزر على إنتاج الكولاجين الطبيعي، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على نضارة بشرتِك، ويقاوم هلام الألوفيرا التجاعيد، ويعمل العسل وزيت الزيتون على تغذية بشرتكِ باستمرار.