إليكِ نصائح للعناية بالبشرة تتّبعها أبرز النجمات الكوريات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - من السهل أحيانًا أن نعتقد أنّ النجمات العالميّات، يتمتّعنَ ببشرة حريريّة ملساء، لا تحتاج إلى أيّ عناية. إنّ هذا الاعتقاد على الأغلب، خاطئ. فالنجمات تحديدًا، يقِفنَ أمام العدسات ويضعنَ الكثير من مساحيق التجميل للوقوف أمام الكاميرات بأبهى حلّة، يسافرنَ، يتعرّضنَ للإجهاد، وبالتالي فإنّ بشرتهنَّ معرّضة دومًا للمشكلات، سواء الهالات السوداء، أو الانتفاخ حول العينَيْن، أو البثور، أو سواها من الشوائب. لذلك، تشكّل العناية بالبشرة ضرورة بالنسبة إلى كلّ نجمة. فكيف الحال بالنسبة إلى النجمات الكوريات اللواتي يشتهرنَ بحرصهِنَّ الكبير على الاهتمام ببشرتهنَّ؟

لذلك في هذا التقرير، نعرض أبرز النصائح للعناية بالبشرة على طريقة النجمات الكوريات، بما يخدم كلّ سيّدة، ويتماشى مع بشرة المرأة السعوديّة على وجه التحديد بما يجعلها نضرة ومشعّة.



ابتكار الماسك الخاص بكِ: النجمة سونغ هيي كيو، تستمتع بتحضير الخلطات المنزلية للعناية ببشرتها. هناك مجموعة من الخلطات لتحضير ماسك في البيت، لكنّ الخلطة المفضّلة لديها، هي مزج زلال بيضة واحدة مع ملعقة من العسل. تطبّقها على وجهها وحين تجفّ تغسل بشرتها التي تصبح حريريّة.

خلطة ثانية، توصي بها هي مزج ملعقة من العسل مع ملعقتين من المياه، وتدليك الوجه جيّدًا مدّة 10 دقائق إلى ربع ساعة. تساعد هذه الخلطة في تفتيح البشرة وجعلها مشعّة.

ماسك على مرحلتين: تتّبع النجمة غو هيو يونغ أسلوب الماسك على مرحلتَيْن.هذا يعني تطبيق ماسك مطهّر، يعمل على تنظيف البشرة بالعمق، ثمّ يليه ماسك آخر مغذٍّ. هذه الحيلة، تعلّمتها من والدتها.

من الحيل التي تتّبعها أيضًا النجمة الكوريّة، تنظيف الوجه بذكاء. لذلك، تبدأ بتنظيف منطقة وسط الجبين نزولًا نحو الأنف والمنطقة المحيطة به من الوجنتَيْن، حيث الإفرازات الدهنيّة تكون مركّزة. بعدها تنتقل إلى تنظيف المناطق المتبقية من الوجه. بهذه الطريقة، تضمن تنظيف كلّ بشرتها، وعدم تعريض المنطقة الجافّة للكثير من الصابون، لئلّا تفاقم المشكلة.