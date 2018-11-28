7 موديلات عبايات عصرية مناسبة لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - يقدّم إليك المول.كوم سبعة من أروع تصاميم العبايات المناسبة لشتى الأذواق، ولكل الأوقات لكي تتألّقي بها سواء كنت خارجة في الصباح مع صديقاتك بأسلوب كاجوال، أو في المساء لعشاء راقي مع أفراد العائلة .

عباية كاجوال مطبعة بنقشة جلد النمر

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عباية بتصميم الجيليه باللونين الأسود والخمري

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عباية مزينة بالطباعة الآزتكية

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عباية مطبّعة باللونين الأسود والكريمي المذهب

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عباية مطرزة بالورود البيضاء والسوداء

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عباية مطرزة بالورود الذهبية والكريمية

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عباية بتموجات اللون البنفسجي

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يعدّ التنسّل من أكبر المشكلات التي تواجهك عند ارتداء العباية. كوني حذرة عند ارتداء المجوهرات الحادة أو الأقمشة المطرّزة؛ حتى لا تحتكّ بعباءتك، فتتسبّب بتنسّل خيوطها. وعليك أن تضعيها داخل غلاف خاص، أثناء توضيبها في الخزانة؛ وذلك حتى تتجنّبي احتكاكها بالملابس المطرّزة أثناء الحفظ.

أما في ما يخصّ عملية غسل العباية، فاختاري الغسيل بالبخار؛ لأنها الطريقة الأكثر أماناً؛ وفي كلّ الأحوال، احرصي على اقتناء غسول خاص بالعبايات لتحافظي على سوادها حالكاً، كأول مرة ترتدينها فيها.

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