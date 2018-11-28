إكسسوارات شعر بتصاميم عصرية وناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - قد تعتقد بعض السيدات بأن إكسسوارات الشعر هي حكر على الشابات اليانعات والفتيات الصغيرات. إلا أن تصاميم إكسسوارات الشعر التي قدّمتها العلامات التجارية لهذا العام، أثبتت أن هذه القطعة الصغيرة باتت أساسية لإطلالات فمعمة بالأنوثة والأناقة.





بإمكانك أن تختاري من مجموعات الإكسسوارات الخاصة بالشعر والتي قدّمتها العلامات التجارية ضمن مجموعاتها الجديدة تصاميم بسيطة وعصرية لإطلالاتك الكاجوال، كربطة شعر من المخمل مثلاً أو دبوس بتصميم شبابي أو حتى عصبة شعر مصنوعة من الصوف الملوّن.

كما بإمكانك أن تتجهي إلى اختيار التصاميم المفذلكة والفاخرة لإطلالات السهرات، كأن تختاري دبوساً مرصّعاً بأحجار السواروفسكي والأحجار الكريمة، أو عصبة من المخمل اللماع مرصّعة باللؤلؤ مثلاً.





هذه القطعة الصغيرة التي قد يعتقد البعض بأن ليس لها ضرورة في إطلالات السيدة أو أن تأثيرها ليس بالكبير، لها قدرة على تحويل إطلالاتك وجعلها أكثر أناقة وترفاً.



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