أبرز 5 صيحات أزياء لربيع 2019 من منصات العروض العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - من خلال متابعتنا للعروض العالمية لأزياء ربيع 2019، ظهرت معنا العديد من الصيحات التي أثبتت نفسها لتكون أساسية لموسم الربيع القادم.

بدلات التكسيدو الملوّنة Colorful Tuxedo

هي من الصيحات التي عادت بقوّة على منصات عروض الأزياء لربيع 2019. فبرزت باللون الأصفر لدى بوس Boss وعلى شورت وجاكيت لدى أوف وايت Off-White. أما بدلة كوشني Cushnie فاتّسمت بأنوثتها من خلال قماش الحرير الذي صممت منه. كذلك رصدناها لدى فيراغامو Ferragamo وإيترو Etro.

اللون الكاميل Camel

هو من الألوان الأكثر رواجاً لموسم ربيع 2019 نظراً لكلاسيكيته. وقد رصدناه على تصميم تكسيدو لدى روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، وعلى شكل تنورة ماكسي وجيليه لدى فيراغامو Ferragamo. كذلك رأيناه على منصات جيفينشي Givenchy، فندي Fendi ولويفي Loewe.

الألوان الباستيليّة Pastels

تعد الألوان الباستيلية من أبرز الصيحات الربيعية والصيفية نظراً للنعومة والأنوثة التي تضفيها على الأزياء. وقد شاهدناها على منصات نوميرو فنتونو No. 21، وجاكموس Jacquemus. كما وظهرت على قماش الشيفون على منصة جمباتيستا فالي Giambattista Valli وباللون الأخضر المائل إلى الرمادي لدى جيفنشي Givenchy.

كذللك، فرضت الألوان الباستيلية نفسها على منصات ستيلا ماكارتني Stella McCartney، وأوف وايت Off-White خلال عروض ربيع 2019.

الكشاكش Ruffles

تضفي الكشاكش لمسة أنثوية حالمة على إطلالة المرأة. وقد رصدناها على العديد من منصات عروض ربيع 2019، بالأخص لدى زيمرمان Zimmermann، روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، فيلوزوفي Philosophy، جمباتيستا فالي Giambattista Valli وفالنتينو Valentino.

الجمبسوت Jumpsuits

من أكثر الصيحات الرائجة؛ فهي عمليّة وأنيقة في الوقت ذاته. وقد برزت على منصات عروض ربيع 2019 بالأخص لدى هرميس Hermes، إيزابيل ماران Isabel Marant، جيل ساندر Jil Sander ولويس فويتون Louis Vuitton.