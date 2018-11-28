الجاكيت المنفوخ يحيمكِ من برد الشتاء .. وهكذا نسقته الأختان حديد

الجاكيت المنفوخ اختيار تفضله الأختان حديد

رصدت عدسات الكاميرات عارضة الأزياء بيلا حديد برفقة صديقها، معتمدة بدلة كاجوال باللون الأزرق الداكن، ونسقت معها جاكيت منفوخاً يمزج بين الأسود والأزرق، مع قصة شعر مربوط التي تفضلها "حديد" بعيداً عن منصة عروض الأزياء.



بعدها بأيام محدودة، ظهرت بيلا حديد بجاكيت منفوخ أبيض، بتوقيع علامة شانيل chanel، ونسقته مع كنزة برقبة باللون نفسه، وجينز بتصميم مستقيم يصل بالكاد للكاحل، أما الحذاء فذهبت إلى زوج من الأحذية الرياضية البيضاء بتصميم ضخم مع جوارب سوداء واضحة.



أما شقيقتها عارضة الأزياء جيجي حديد، فاعتمدت جاكيت منفوخاً من توقيع علامة فندي، باللون البرتقالي الصريح مزيناً بشعار الدار من الأكمام، ونسقته مع كنزة سوداء برقبة وبنطلون سكيني جلد أسود، وبوت بصيحة "كاو بوي" باللون البني الداكن.