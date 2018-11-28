الجاكيت المنفوخ يحيمكِ من برد الشتاء .. وهكذا نسقته الأختان حديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - في برد الشتاء أنتِ بحاجة لقطعة أنيقة تحقق لكِ الدفء، لذلك اعتمدي الجاكيت المنفوخ، الذي تصدر إطلالات الشارع لهذا الشتاء.
يعد الجاكيت المنفوخ من الصيحات العصرية التي عادت للموضة من التسعينات وشهدت رواجاً ضخماً حتى تصدرت الإطلالات العصرية لنجمات الفن والموضة.
صحيح أن الجاكيت المنفوخ اختيار عصري يناسب الإطلالات الكاجوال النهارية، إلا أن تنسيقه مع الفساتين القصيرة يذهب بالصيحة إلى عالم آخر من الأناقة.
إليكِ أفكار تنسيق الجاكيت المنفوخ على طريقة عارضات الأزياء.
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الجاكيت المنفوخ اختيار تفضله الأختان حديد
رصدت عدسات الكاميرات عارضة الأزياء بيلا حديد برفقة صديقها، معتمدة بدلة كاجوال باللون الأزرق الداكن، ونسقت معها جاكيت منفوخاً يمزج بين الأسود والأزرق، مع قصة شعر مربوط التي تفضلها "حديد" بعيداً عن منصة عروض الأزياء.
بعدها بأيام محدودة، ظهرت بيلا حديد بجاكيت منفوخ أبيض، بتوقيع علامة شانيل chanel، ونسقته مع كنزة برقبة باللون نفسه، وجينز بتصميم مستقيم يصل بالكاد للكاحل، أما الحذاء فذهبت إلى زوج من الأحذية الرياضية البيضاء بتصميم ضخم مع جوارب سوداء واضحة.
أما شقيقتها عارضة الأزياء جيجي حديد، فاعتمدت جاكيت منفوخاً من توقيع علامة فندي، باللون البرتقالي الصريح مزيناً بشعار الدار من الأكمام، ونسقته مع كنزة سوداء برقبة وبنطلون سكيني جلد أسود، وبوت بصيحة "كاو بوي" باللون البني الداكن.
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هذه هي الطريقة التي اعتمدت بها كيندال جينر الجاكيت المنفوخ
إذا اعتمدت الشقيقتان "حديد" صيحة ما، لا يمر الأمر مرور الكرام، بينما تشهد مزيداً من الرواج، أما اختيار عارضة الأزياء كيندال جينر الصيحة نفسها فيعد مباركة جديدة تنعكس على الصيحة، لذلك عندما اعتمدت الجاكيت المنفوخ تحول إلى قطعة معتاد ظهورها في إطلالات الشارع.
اختارت كيندال جينر جاكيت منفوخاً مصمماً من الجلد مع القماش المضاد للماء، ونسقته مع جينز الأمهات، وبوت بكعب مربع.
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