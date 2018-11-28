إطلالات فايا يونان تجمع بين البساطة والأناقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - تشتهر المغنية السورية فايا يونان، بصوتها الحالم الخيالي، كما أنّ ملامحها التي تجمع بين الشرق والغرب تبدو متناغمة مع صوتها، وينعكس ذلك بشكل كبير على شخصيتها وذوقها، التي عادة ما تختار فساتين بتصاميم بسيطة وهادئة تناسبها. وقد جمعنا
فساتين مختلفة من فايا يونان لكي تلهمكِ ذوقًا مخمليًّا لصاحبات الشخصية الرقيقة والهادئة.
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فايا يونان تختار الألوان الهادئة
تُعتبر فايا من النجمات ذوات البشرة البيضاء، لهذا قد يناسبها كثير من الألوان المختلفة، إلّا أنها تفضل درجات عدة بسيطة، كألوان الأخضر العشبي بـ الفستان البسيط من خامة الستان الحريرية، والفساتين بالدرجات البترولية واللون الأزرق، لأنّ هذه الألوان تعكس لون عيونها الأزرق، وتُبرز جمالهما أكثر، وقليلًا ما تعتمد على الألوان الأسود أو الأحمر.
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التصاميم المنسدلة في الفساتين مع قصّة الـ Lace Halter
بالرغم من أنها كثيرة الظهور بالحفلات المختلفة، إلا أنه عادة ما نجدها بـ الفساتين البسيطة المنسدلة، من دون أن تكون منفوشة بدرجة كبيرة، ومن دون أكمام مع قصّة Lace Halter كالفستان المطرز بالخرز بالكامل باللون البيبي بلو مع الأوف وايت، أو كـ الفستان باللون الكحلي البسيط من خامة الستان الحريرية، وبكل هذه التصاميم تعتمد فايا على الخصر الضيّق لكي تبدو أكثر جمالًا.
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الفساتين المستوحاة من العصور الرومانية
قد تبد ملامح فايا غربية قليلًا، وقد يشبّهها البعض بالأميرات بعصور الأباطرة، ولذلك تختار فساتين مستوحاة من هذا الزمن، والتي تعتمد على قطعتين توب وتنورة مع التطريزات والرسوم الملكية، كـ الفستان الكحلي بخامة الفيلفت مع التنورة الشيفون، أو كالفستان الأسود البراق، المكشوف من ناحية جانبي البطن وبربطة العنق..
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