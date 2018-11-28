إطلالات فايا يونان تجمع بين البساطة والأناقة

فايا يونان تختار الألوان الهادئة تُعتبر فايا من النجمات ذوات البشرة البيضاء، لهذا قد يناسبها كثير من الألوان المختلفة، إلّا أنها تفضل درجات عدة بسيطة، كألوان الأخضر العشبي بـ الفستان البسيط من خامة الستان الحريرية، والفساتين بالدرجات البترولية واللون الأزرق، لأنّ هذه الألوان تعكس لون عيونها الأزرق، وتُبرز جمالهما أكثر، وقليلًا ما تعتمد على الألوان الأسود أو الأحمر.

التصاميم المنسدلة في الفساتين مع قصّة الـ Lace Halter بالرغم من أنها كثيرة الظهور بالحفلات المختلفة، إلا أنه عادة ما نجدها بـ الفساتين البسيطة المنسدلة، من دون أن تكون منفوشة بدرجة كبيرة، ومن دون أكمام مع قصّة Lace Halter كالفستان المطرز بالخرز بالكامل باللون البيبي بلو مع الأوف وايت، أو كـ الفستان باللون الكحلي البسيط من خامة الستان الحريرية، وبكل هذه التصاميم تعتمد فايا على الخصر الضيّق لكي تبدو أكثر جمالًا.