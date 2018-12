بالفيديو: "مايكل سينكو" يختتم "أسبوع الموضة العربي 7" في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - حمل اليوم الأخير من "أسبوع الموضة العربي السابع" في دبي، في مركز Hub Zero الترفيهي، مفاجآت كبيرة للحضور الذين أمتعهم تنوع العروض العالمية ومهارة التصاميم.

ولم يكن ظهور ملكة جمال كندا 2018 "مارتا ستيفن" على منصة عرض مصمم المشاهير العالمي "مايكل سينكو" المفاجأة الوحيدة لليوم الختامي، بل سبق عرضه الأسطوري مجموعة من العروض تميزت بأزيائها المواكبة للموضة.

ملكة جمال كندا في عرض "مايكل سينكو"

بعرض مبهر من طراز عالمي، قدم المصمم الفلبيني الشهير "مايكل سينكو"، مجموعته الساحرة التي سيطر عليها 3 ألوان، وهو الوردي الفاتح، الأحمر، والأسود، مستوحياً تفاصيلها من الحضارة الفارسية التي تميزت بسجادها وفنونها وثقافتها الفريدة، معتمداً على خامة التول في أغلب التصاميم للخروج بنتائج ترضيه وترضي ذوق محبيه، حيث تنوعت التصاميم ما بين الفساتين الراقية، والبدلات الرجالية الفاخرة، ولم يكتف "سينكو" بعرض مجموعته فقط، بل استعان أيضاً بملكة جمال كندا لعام 2018 "مارتا ستيفن"، لمرافقته على منصة العرض بفستان أحمر حالم.

أزياء تمدّ النساء بالقوة

أما المصممة Soraya صاحبة علامة Soraya B Couture، التي ولدت في البرتغال وعاشت في الإمارات، قدمت فساتين وأطقم ضجت باللمعان والطبعات، وهمها الدائم، دعم النساء وجعلهن يشعرن بالجمال، على اختلاف مظهرهن.

فساتين زفاف حالمة

ولا يكتمل أسبوع الموضة العربي بالطبع من دون بروز مجموعة من فساتين الزفاف المبهرة، تماماً كالفساتين التي قدمتها علامة Humariff والتي شاهدناها بعدة تصاميم تخدم ذوق المرأة العربية بشكل عام.

روح الصين تتجسد في أزياء

أما العلامة الصينينة XIN SI LU، فقد قدمت مجموعة لافتة من الأزياء التي جسدت بشكل واضح الثقافة الصينية، سواء بأزياء بسيطة تشبه أزياء الصين التقليدية للنساء، خاصة "الغيشا"، أو من خلال التطريزات البسيطة التي طبعت هنا وهناك.

ولا يمثل هذا التنوع في الأزياء، من مصممين عرب وأجانب، إلا لمحة بسيطة عمّا حمله "أسبوع الموضة العربي" في نسخته السابعة التي أقيمت برعاية إعلامية من "الخليج 365" والجميلة"، مقدماً على مدار 5 أيام، مجموعة كبيرة من عروض الأزياء، افُتتحت بمصمم المشاهير العالمي Amato واختتمت بالمصمم "مايكل سينكو"، عدا عن إطلاقه مبادرة See Now Buy Now الأولى من نوعها، والتي تتيح إمكانية شراء الأزياء فور عرضها "أونلاين".