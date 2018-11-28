كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - ضبط فتاة لاستقطابها الرجال وابتزازهم ماديًا في المعادى

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القبض على فتاة، لقيامها بممارسة نشاط إجرامي في مجال استقطاب الرجال وابتزازهم ماديًا نظير عدم التشهير بهم، بالمعادى.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من حاتم. م. ص – 46 سنه - عضو مجلس إدارة بشركة تأمين - ومقيم بالمعادى؛ بتضرره من مستخدم رقم هاتف محمول (محدد) لقيامه بإرسال رسائل للهاتف المحمول الخاص به عبر تطبيق (واتس آب) تتضمن محادثات بينه وبين إحدى السيدات وعبارات تهديد وإبتزاز بطلب مبلغ مالى قدره (2000 دولار) مقابل عدم نشر المقاطع.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى، وجمع المعلومات والتحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة عبير. ح. ع – مقيمة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمة وضبطها بمحل إقامتها، بالفحص والتفتيش تم ضبط (2 جهاز هاتف محمول بداخلهما 4 شرائح لأرقام مختلفة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" بفحصهم تبين وجود الرسائل والمحادثات المشار إليها).

بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، ووقائع أخرى مماثلة، وقررت قيامها باستقطاب الرجال عقب التعرف عليهم بالأماكن العامة، وتقوم بإجراء محادثات معهم ثم تقوم بتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر المحادثات، بغرض الاستفادة منهم ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.