كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - الاتحاد للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى برشلونة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المنتظمة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وبرشلونة. وأقلعت الرحلة رقم EY49 من أبوظبي هذا الصباح حاملةً على متنها وفداً خاصاً من كبار الشخصيات، الإعلاميين، المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وأعضاء من الإدارة العليا للاتحاد للطيران.

وبهذه المناسبة، احتفل الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم فعالية خاصة أقيمت في مبنى Capella dels Angels القوطي والذي يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر وهو اليوم جزء من متحف برشلونة للفن المعاصر MACBA. وشهد حفل الاستقبال حضور خاص من شخصيات مرموقة من الحكومة الإسبانية، ودبلوماسيين، وإعلاميين وشركاء معنيين في قطاع السفر والسياحة.

في هذه المناسبة، صرح توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً:" كنا بانتظار افتتاح هذه الوجهة بحماس عارم، وقد كان افتتاح وجهة برشلونة بمثابة مسك الختام لأحداث شهر نوفمبر الذي تصادف فيه مرور الذكرى الخامسة عشرة على تأسيس الشركة.

"تشهد العلاقات التجارية والثقافية بين دولة الإمارات العربية والمتحدة واقليم كاتالونيا الازدهار في الفترة الراهنة وإنه لفخرٌ لنا أن نلعب دوراً محورياً في تسهيل نمو التجارة والطلب الكبير على السياحة بين المنطقتين. هذه منطقة مذهلة من العالم وتقدّم كل ما يطلبه السياح والمسافرون والآن وللمرة الأولى أصبح بالإمكان الوصول إلى إماراتنا الحبيبة أبوظبي مباشرة من برشلونة عبر رحلات الاتحاد للطيران والتي من خلالها نفخر بتقديم أفضل خدمات الضيافة التي نشتهر بها."

وتابع دوغلاس، "باسم مجموعة الاتحاد للطيران، أتقدم بشكر خاص إلى لجنة تطوير طريق برشلونة الجوي على دعمها اللامحدود في اطلاق هذه الوجهة وتعاونهم معنا لتنظيم الحفل، وعلى حفاوة استقبالهم لنا."

وقد شهد عدد الزوار من الإمارات إلى إسبانيا ارتفاعاً ملحوظاً، وبخاصة بعد بدء تطبيق برنامج الإعفاء الالكتروني من تأشيرة شنغن للمواطنين الإماراتيين في 2015.

وستبدأ الشركة بتشغيل 5 رحلات أسبوعية إلى الوجهة الجديدة على متن طائرتين من طراز إيرباص A330-200 قبل اطلاق رحلات يومية ابتداءً من 31 مارس 2019.

وتعتبر برشلونة ثاني أكبر مدينة في أسبانيا تُشغل إليها الاتحاد للطيران إلى جانب رحلاتها اليومية إلى مدريد. وستقدم الخدمة الجديدة إلى المسافرين في رحلات العمل ورحلات الاستجمام توقيت سفر مناسب بين أبوظبي وبرشلونة، كما ستوفر محطة سلسة للمسافرين على رحلات الربط عبر أبوظبي إلى المدن الكبرى في شبه القارة الهندية، جنوب شرق آسيا، جمهوية الصين الشعبية، اليابان وقارة استراليا.

كما تشغّل الاتحاد للطيران رحلات المشاركة بالرمز مع شركة طيران إير أوروبا UX لتسمح لضيوفها بالانتقال بسلاسة بين برشلونة ومدريد، إضافة إلى 19 مدينة في القارة الأوروبية، وأميركا الجنوبية والمكسيك وجزر الكاريبي.

الصورة 1: استقبال الرحلة الأولى للاتحاد للطيران بين أبوظبي وبرشلونة بتحية خراطيم المياة التقليدية عند وصولها إلى مطار برشلونة الدولي.

الصورة ٢: السيد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، سعادة انتونيو الفاريز، سفير إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والسيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، محاطون بمضيفتين من الاتحاد للطيران

الصورتان ٣ و ٤: من اليسار إلى اليمين: مضيفة الاتحاد للطيران، السيدة سونيا كوروشانو، مديرة مطار برشلونة الدولي، السيد داميا كالفيت وزير الأراضي والاستدامة في حكومة كتالونيا، السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، سعادة محمد الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى برشلونة، السيد خافيير مايو، رئيس قسم الترويج الدولي للمدينة في مجلس مدينة برشلونة والسيد كريستيان برداجي، مدير دراسات البنى التحتية والاراضي في غرفة التجارة في برشلونة، ومضيفة الاتحاد الطيران



