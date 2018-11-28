كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - المتحدث العسكري يبث فيديو عن برومو معرض "إيدكس" الدولي
نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» مقطع فيديو للإعلان عن افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".
وكانت وزارة الدفاع خصصت عددا من المواقع والروابط للحجز والاشتراك بالمعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس 2018)،في الفترة من (3 - 5) ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
يذكر أن المعرض ينظم لأول مرة بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإنجليزية العالمية العاملة في هذا المجال.
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