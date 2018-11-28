كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - النجوم يهدد بالانسحاب أمام بيراميدز بسبب الحكام

النجوم

أكد محمد الطويلة رئيس نادى نجوم إف سي، إنه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتطبيق العدالة وتعيين طاقم مكون من 6 حكام لإدارة مباراته أمام بيراميدز المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز.

أوضح الطويلة فى تصريحاته إنه سبق واعترض على تعيين طاقم مكون من 4 حكام فقط لإدارة مباراة النجوم وبيراميدز خاصة وأن جميع مباريات الدورى تقام بطاقم من 6 حكام، وذلك من أجل تطبيق العدالة على جميع الفرق.

تابع رئيس نادى النجوم حديثه، مؤكدًا إنه فى حالة عدم تطبيق العدالة وتعيين طاقم مكون من 6 حكام لإدارة اللقاء، سيكون القرار وفقًا لمجلس الإدارة وسيتم الإعلان عنه من داخل ملعب المباراة، مشيرًا إلى إنه قد يكون القرار بالانسحاب لعدم توفير العدالة.

كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أعلنت إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز، لطاقم حكام تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكمًا رابعًا.