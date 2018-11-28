كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - الأمن يضبط متهما محبوسا احتياطيا بعد هربه من مستشفى الهرم

ضبط قطاع الأمن العام، متهمًا محبوسًا على ذمة إحدى القضايا، عقب هروبه من مستشفى الهرم، و3 آخرين لإخفائهم الهارب.

كان اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، قد وجه بسرعة ضبط المتهم «إيهاب. إ. ع» المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 8502/2018 جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر، عقب هروبه أثناء احتجازه بمستشفى الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، إثر إصابته بعيار ناري.

تشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مكان اختباء المتهم بشقة ملك ميكانيكي بمساكن إسبيكو بمنطقة النهضة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، استهدفته القوات وضبطته، وتبين تواجد مالك الشقة، وشقيق المتهم صاحب محل ملابس، وصديقهما سمسار.

وبمواجهة المتهم اعترف بالتوجه لمحل عمل السمسار بدائرة قسم شرطة الأهرام عقب هربه من المستشفى، والتقابل مع شقيقه، واصطحابه للاختباء بشقة الميكانيكي، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.