كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - برنامج 8 الصبح يطلق حملة ضد التوعية "بالتنمر"

يطلق برنامج "٨ الصبح" علي شاشة dmc حملة توعية ضد التنمر تحت عنوان " ضد التنمر" وذلك من خلال فقرة الأطفال التي تقدمها المذيعة داليا أشرف.هذه الحملة هدفها توعية الأطفال بخطر التنمر، وتوعية المجتمع المحيط بالطفل بضرورة التخلص من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي الي التنمر.

هذه الحملة ستكون من خلال إجراء لقاءات مع أطفال وخبراء تربية للتحدث عن مخاطر التنمر، بالإضافة الي ترسيخ ثقافة قبول الإختلاف.