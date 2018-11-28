كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - الليلة محافظ شمال سيناء ضيف حسن راتب بصالون المحور من العريش

الليلة قناة المحور وتغطية خاصة من العريش تضامناً مع اهالى الروضة ومحافظ شمال سيناء ضيف صالون المحور

في إطار الدور الوطني للاعلام الجاد فى دعم قضايا وطنه ، ذهبت قناة المحور الى العريش لمساندة اهالى سيناء والروضة فى الذكرى الاولى لحادث الروضة ، وتقدم قناة المحور اليوم الاربعاء في الحادية عشر مساءً تغطية خاصة من صالون المحور الثقافى ، حيث اقام د. حسن راتب أمسية جديدة من صالون المحور من العريش بتشريف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ونائبة والسكرتير العام ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ونواب مجلس الشعب والعواقل والمشايخ وسيدات المجلس القومي للمرأة وأعضاء الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مقر جامعة سيناء وشارك في الصالون رئيس الجامعة د حاتم البلك وعمداء الكليات واتحاد الطلاب وعدد من الطلاب الذين قدموا فقرات فنية من نشاطتهم .

يذاع صالون المحور اليوم الاربعاء في الحادية عشر مساء عبر شاشة المحور

