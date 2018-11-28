كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - اشتباكات جماهير أياكس وآيك أثينا تسفر عن إصابة 15 شخصًا

أياكس

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصًا، الليلة الماضية، في مواجهات خطيرة وقعت قبل مباراة أياكس أمستردام الهولندي ومضيفه آيك أثينا اليوناني، في إطار خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبدأت الاشتباكات التي وقعت داخل وخارج ملعب أثينا الأولمبي، عندما ألقى مشجعون للفريق المحلي، زجاجات حارقة وشماريخ نحو مشجعي الضيوف.

وحاول المشجعون الهولنديون، الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى مدرجات الخصوم، الاعتداء على الحاضرين الذين كانوا في المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستمرت المشادات نحو 15 دقيقة، وتوقفت بعد تدخل الشرطة، التي بدورها ألقت غازات مسيلة للدموع وقنابل صوت.

ومن بين المصابين الـ 15، يوجد 8 من مشجعي أياكس أمستردام ، و7 من جماهير آيك أثينا.

وفاز أياكس على أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، ليضمن بذلك تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال.