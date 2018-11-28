كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:02 مساءً - الإفراج عن 578 سجينا بعفو رئاسي

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 341 نزيلًا إفراجا شرطيا بإجمالي 578 مفرج عنهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.