للمرة الأولى.. مطربة هندية تتعاون مع الموسيقار المصري هشام خرما

اختارت المطربة الهندية تانفي شاه، التعاون مع الموسيقار هشام خرما، حيث تعاونا خلال الأيام الماضية لتسجيل أغنية "ولدت حرًا Born Free "، في دبي، والمقرر ظهورها للنور قبل نهاية العام الجاري.

ويتعاون "خرما" مع نجمة الفيلم الهندي الشهير "slumdog millionaire"، والذي اكتسح جوائز الأوسكار عام 2009 بثمانية جوائز مختلفة، وحازت خلاله "تانفي" على جائزة الجرامي عن أدائها أغنية الفيلم "Jai Ho" كأول مطربة هندية تنال هذه الجائزة العالمية.

ويقدم هشام خرما خلال هذا التعاون أجدد أغانيه باللغة الإنجليزية تحت مسمى "Born Free" أي "ولدت حرًا"، كما يتعاون مع "تانفي" أيضًا في عمل غنائي عالمي باللغة الهندية لأول مرة، ومن المقرر أن تنضم تلك الأغنية لمشروع ألبومه الموسيقي الثاني، والذي يعيده للساحة الجماهيرية بعد قرابة ثلاثة سنوات عن إطلاق ألبومه الأول "اليقين".

ويأتي هذا العمل بعد أصداء النجاح الجماهيري الذي لاقى تقديم هشام خرما الموسيقى التصويرية للنصب التذكاري للإنسانية خلال افتتاح منتدى شباب العالم، كما يعد أجدد مشروع غنائي بعد أغنية "يومين" مع المطرب هاني عادل.

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