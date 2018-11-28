بالصور| مي حسن تستعد لـ"كازبلانكا" بإطلالة كلاسيكية

خضعت الفنانة الصاعدة مي حسن، لجلسة تصوير جديدة، غلبت عليها الأناقة والجاذبية، بعدسة المصور فاروق الشباوي. ظهرت "مي" مرتدية فستان أسود قصير من توقيع دار سارة طايل، ومكياج سما يوسف. وقالت "مي"، لـ"هن"، إنها بصدد التجهيز لبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "كزبلانكا" الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة والنجم باسل خياط والنجم عمرو عبد الجليل، وأضافت أنه سيشاركهم البطولة النجم التركي خالد إرجانش الشهير بالسلطان سليمان في أول ظهور له بفيلم مصري. وكان من المعروف أن آخر أعمال الفنانة مشاركتها بفيلم "هبوط اضطراري"، أمام الفنان أحمد السقا. ​

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