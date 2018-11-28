رجال في حياة شادية: عماد حمدي جبر قلبها.. وحلم الإنجاب هدم حياتها مع ذو الفقار

حفرت اسمها بحروف من نور في قلوب الجمهور العربي، فهي صاحبة صوت جميل سليم ومشرق، لطيف الأداء يتميز بشحنة عالية من الأحاسيس.

وتحل اليوم أول ذكرى رحيل شادية حيث رحلت عن عالمنا يوم 28 نوفمبر عام 2017، عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض بمستشفى الجلاء العسكري، وترصد "هُن" الجانب العاطفي والرومانسي في حياة "دلوعة السينما".

دق قلبها للمرة الأولى من ضابط بالجيش المصري، يُدعى "أحمد"، ولكنه استشهد في حرب فلسطين عام 1948، لتدخل في صدمة كبيرة لم يستطع إخراجها منها سوى الفنان عماد حمدي، ليتسلل إلى عالمها ويدخل قلبها المحطم والمنكسر عقب خسارة حبيبها الأول.

وكان لولادة الحب بين شادية وعماد حمدي قصة فريدة، فقد كانا يعملان معا في فيلم "أقوى من الحب"، وحدث أن سقطت أثناء تصوير المشهد، فبادر "عماد" بمساعدتها دون تردد، وبهذه الطريقة تسلل لقلبها وعقلها في آنٍ واحد، رغم فارق السن بينهما، وزواجه من الفنانة المسرحية فتحية شريف، فقام بالانفصال عنها رغم إنجابه منها ابنه "نادر".

لم يستطع "عماد" إقصاء نظراته عن شادية حينما كانا بقطار الرحمة، بعد ثورة 1952 لجمع التبرعات، وأثناء عودتهما في محطة مصر صافحها بالضغط على يدها وقد تم عقد قرانهما أثناء تصوير بعض مشاهد فيلم "أقوى من الحب" بالإسكندرية.

ثارت شادية على "عماد" وبدأت وجهات النظر تختلف بينهما، فتوقف "عماد" عن العمل نتيجة المشكلات العائلية مع زوجته الأولى "فتحية" وزوجته الثانية شادية ووقع الطلاق بينهما بعد ثلاث سنوات من الزواج، لينتهي ذلك الحب الذي وقع من أول نظرة.

وبعد انتهاء قصة حبها من عماد حمدي تزوجت من المهندس الزراعي عزيز فتحي، والذي كان يعمل بمحطة الإذاعة المصرية، واستمر هذا الزواج 5 سنوات، ليكتب له الانتهاء بعد اكتشافها زواجه من سيدة أخرى دون علمها، وبسبب الغيرة الفنية التي كانت من جانبه لها حدث الكثير من المشاكل بينهما، منها تقيد حريتها، واستمرت علاقتهما عاما كاملًا في المحاكم، هي تطالب بالطلاق وهو يطالب ببيت الطاعة، وفي النهاية انتهى الخلاف بأنهما اتفقا على أن تتنازل شادية عن مستحقاتها المادية من مؤخر صداق ونفقة.

وكانت الفنانة ناهد شاكر، أفصحت عن زواج عمتها شادية من الكاتب الصحفي مصطفى أمين خلال لقاء تلفزيوني، ببرنامج "هنا العاصمة" مع لميس الحديدي، وقالت: "عمتي كانت متزوجة من مصطفى أمين، وهو الزوج الثالث في حياتها، بعد عزيز فهمي وقبل صلاح ذو الفقار".

لم تكن تعلم أنها زيجة غير معلنة للجمهور لأن دائرة الأصدقاء المقربين منهم كانوا على علم بذلك، كما أن "مصطفى" أثر في حياة شادية بشكل كبير في الجانب الثقافي.

وعن آخر أزواجها فكان من نصيب الفنان صلاح ذو الفقار، ظلت قصة حب "ذو الفقار" وشادية غير معلنة للناس إلا عندما قدما معًا فيلم "أغلى من حياتى"، وتزوجا بعد قصة حب دامت شهورًا بعد هذا الفيلم تزوجا وعاشا حياة سعيدة جدًا، لكن شادية شعرت مرة أخرى بالحنين للإنجاب، لكن القدر قال كلمته، ففقدت جنينها، وأثر هذا بشكل سيء على نفسيتها، وبالتالي على حياتها الزوجية فوقع الطلاق بينهما بعد أقل من عام.

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