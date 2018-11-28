بالصور| "روتاري ريفر نايل" يستضيف وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم المواطن البسيط

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أقام نادي "روتاري ريفر نايل"، برئاسة ماجدة الألفي، ندوة بشأن دور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم للمواطن البسيط وزيادة روح الانتماء لدى الشباب، وذلك بحضور غادة والي وزيرة التضامن ونحو 120 عضوًا من النادي.
وأوضح النادي، في بيان له، أن الوزيرة استعرضت آليات تفعيل برامج "تكافل وكرامة" و"سكن كريم"، بجانب أهداف مبادرة "مستقبلنا بأيدينا" الخاصة بتنمية روح العمل التطوعي لدى الشباب.
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