35% من الفتيات بإيران يدخنون الشيشة.. والصحة تحذر

قال محمد رضا مسجدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية في إيران إن 35% من الفتيات في إيران يدخون الشيشة بشكل مستمر، وهو أمر له عواقب كارثية على الصحة والبيئة، موضحا أن الفتيات اللاتي يدخن الشيشة لا يعلمن مخاطرها الحقيقية.

وأضاف خلال تصيحات صحفية له نشرتها صحف إيرانية، أن تبغ الشيشة سام ومميت خاصة للفتيات، موضحا أن المادة الخطيرة التي تستخدم في إعداده تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وحذر الفتيات من انتشار تلك العادة بطريقة تشكل خطورة، ما يجعل الحكومة في حاجة لمزيد من الثقافة لمنعها.

وتطرق "مجدي" للحديث عن السجائر، وقال إن نسبة الفتيات متراجعة في تدجين السجائر عكس الشيشة، موضحا أن 12% من السكان مدخون سجائر منهم 3% فقط فتيات، فيما أوضح صادق خسرو المسؤول في وزارةا الصحة أن تدخين الشيشة هو السائد، حيث تزداد نسبة تدخينها كل عام بين الرجال لـ2% بينما بين الفتيات تزداد نسبهم لـ2.5% كل عام.

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