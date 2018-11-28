هكذا تُساعدك بُذُور الشيا على إنقاص وزنكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت بذور الشيا المُستهلكة في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، قادرة على إمداد الجسم بالمغذيات المهمة والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم والدماغ.

وشاع استخدام بذور الشيا عند من يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، حيث أصبح بإمكانهم إدخالها إلى نظامهم الغذائي بسهولة لنكهتها الخفيفة التي لا تؤثّر في النكهات الأخرى، عدا عن إمكانية إضافتها إلى العديد من الأطعمة لزيادة قيمتها الغذائيّة كالعصائر والمخبوزات والفواكه والحساء والحلويات والخضار وأطباق الأرز المختلفة والباستا وغيرها.

كيف تسهم بذور الشيا في التنحيف؟

بيّنت أخصائية التغذية روان طلال لـ"فوشيا" أن بذور الشيا يمكن استخدامها للتنحيف لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تمتص كميات كبيرة جداً من الماء، وبالتالي تؤدي إلى الشعور بالامتلاء والشّبع، كما أن محتواها العالي من البروتين يساعد على تقليل الشهية والرغبة في تناول الطعام.

كما تحتوي بذورها على الأوميغا 3 التي تساعد في القضاء على السيلوليت ولها خاصية في تسريع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تساعد على التنحيف والحد من الشهية.

كيف الطريقة؟

نصحت الأخصائية عطا بعدم تناول بذور الشيا بكميات كبيرة خشية تزويد الجسم بسعرات حرارية زائدة وبالتالي التسبب في زيادة وزنه.

ومن ناحية أخرى، أوضحت عطا بأن البذور وحدها لا تؤثر بشكل كبير في فقدان الوزن الذي لن يتحقق إلا باتباع نظام غذائي متكامل مقترن بنمط حياة وممارسات صحية كالنوم الكافي والرياضة، وليس بمجرد إضافة أو تجنب نوع واحد من الطعام، منوّهة إلى عدم وجود خلطة أو بذور سحرية تساهم بفقدان الوزن بسرعة فائقة.