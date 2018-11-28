سُوزان نجم الدين: أرفُض أداء هذه الأدوار رغم الإغراءات المادية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين فيديوهات من اللقاء التلفزيوني الذي أجرته في برنامج "دايما لا باس" على إحدى القنوات الفضائية التونسية.

وتحدثت نجم الدين عن أنها ضعيفة أمام الحب بقدر ما هي قوية فيه، وأضافت بأنها ليست مُتملكة وتؤمن بالحب من أول نظرة، وقالت أيضا إن المشاعر هي رقم واحد في حياتها، وإنها دائما تواجه صراعًا ما بين قلبها وعقلها ولذلك لا تقع بالحب بسهولة.

من جهة أخرى، أكدت الفنانة السورية أنها لا تكترث أبدًا لكل تلك الشائعات التي يتم تداولها حولها، واعتبرت أن المال يصنع السعادة في حال استطاع الإنسان إسعاد من يحبهم به.

وكشفت أنها فنانة مُلتزمة وتحترم عائلتها وأبناءها ووالديها، وقالت إنها ترفض المشاركة في أي عمل لا يحمل قضية أي قيمة، وترفض أدوار الجسد والابتذال، وأكدت أنها اعتذرت عن العديد من الأفلام لوجود القُبل في بعض المشاهد.

وأضافت نجم الدين بهذه الخصوص أنها ترفض الإغراءات المادية حتى لو كانت أمام دور بطولة مُطلقة، وكشفت أنه عُرض عليها أدوار من هذا النوع مقابل عائد مادي كبير إلا أنها ترفض باستمرار، ووصفت نفسها بالفنانة الملتزمة، كما وصفت عائلتها بـ "المُحافظة".