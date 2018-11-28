مريم سعيد بالحجاب قبل الشُهرة.. نُشطاء يتداولون صُورة وآخرون يُشككون بصحتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة من جواز سفر الإعلامية المغربية مريم سعيد، وتظهر فيها مرتدية الحجاب وبشكل مُختلف عن شكلها الحالي.

وتداول نشطاء الإنترنت الصورة مُعلقين عليها بالقول "تسريب صورة قديمة لمريم سعيد بالحجاب"، وتساءل عدد كبير من النشطاء عن حقيقة الصورة ومدى صحتها، خصوصًا أن الإعلامية المغربية لم تظهر أبدًا بالحجاب على الشاشة.

فقد شكك عدد كبير بصحة الصورة، مُؤكدين أنها خضعت للتعديل عبر برنامج الفوتشوب، ومن ناحيتها لم تعلق سعيد على صحة هذه الصورة والخبر.

يُشار إلى أن الإعلامية المغربية مريم سعيد كانت كشفت عن إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أن الإصابة بجزء بسيط من جسدها وفي منطقة غير ظاهرة للعيان.

كما انتشرت العديد من الأخبار مؤخرًا حول زواج سعيد من دبلوماسي بشكل سري، وأن سعيد لم ترغب الإعلان عن هذا الزواج بسبب تجربتها الفاشلة في خطوبتها السابقة والتي كانت انتهت قبل أيام قليلة من موعد حفل الزفاف.

وبالرغم من انتشار الأخبار بشكل كبير ومؤكد من قبل مصادر قريبة من مريم سعيد، إلا انها ما زالت تلتزم الصمت حول "خبر الحجاب" ولم تكشف حقيقته حتى اللحظة.